ElEuro y yuan cotiza a 7.9113 CNY este martes, 19 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,04% en relación con el último día.

La cotización del euro frente al yuan registró una variación de -0,74% en la última semana y de -6,05% en el último año, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere una recuperación gradual que puede influir en la confianza del mercado.

A pesar de este crecimiento, es importante observar cómo se comportarán las próximas cotizaciones, ya que las dinámicas del mercado pueden cambiar rápidamente. Esta tendencia positiva podría indicar una mayor estabilidad económica en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.50%, es menor que la volatilidad anual del 6.70%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.