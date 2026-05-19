El tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina mostró un ligero avance, con un cambio semanal del 0.27% y una variación anual del 0.4%, lo que indica una evolución estable con movimientos moderados en el periodo observado.

Este martes, 19 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8683 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,07%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado un incremento notable en comparación con los días anteriores, lo que refleja un comportamiento ascendente. Este cambio ha generado un ambiente de optimismo entre los inversores, quienes se muestran más dispuestos a comercializar.

A pesar de la tendencia positiva actual, es importante mantener cautela. Los altibajos en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo, por lo que se recomienda monitorear de cerca las próximas variaciones en su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 5.01%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 3.70%, lo que significa que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.