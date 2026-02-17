El euro presenta una cotización de 20.35 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 17 de febrero de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.38 pesos y un mínimo de 20.34 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.39%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, sugiriendo incertidumbre en el mercado. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.77%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.11%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento indica que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, lo que podría ser un signo de estabilidad económica en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.