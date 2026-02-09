El euro cotiza a 20.44 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 9 de febrero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.20% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.46 pesos y un mínimo de 20.4 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. A pesar de algunas estabilizaciones, la tendencia general parece indicar una presión a la baja en su valor. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.68%, es mayor que la volatilidad anual del 9.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. La estabilidad del Euro dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en su cotización. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, pero se requiere cautela ante posibles cambios en el mercado. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.