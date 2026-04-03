La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.862 este viernes, 3 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.03%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.45%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.30%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.83%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización sugiere un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.