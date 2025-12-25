El euro cotiza a 21.14 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 25 de diciembre de 2025.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.11% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.14 pesos y un mínimo de 21.12 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.07%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.89%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".