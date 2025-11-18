La cotización del euro alcanzó los MXN 21.25 en la sesión de cierre de mercados del martes, 18 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.07% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.45 pesos y un mínimo de 21.34 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.12%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.65%.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. a pesar de estos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.10%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en una trayectoria ascendente.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero hoy se consolida un aumento en su cotización. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.