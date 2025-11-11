La cotización del euro alcanzó los MXN 21.22 en la sesión de cierre de mercados del martes, 11 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.32% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.32 pesos y un mínimo de 21.26 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.11%, mientras que en el último año su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.17%.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período. a pesar de este repunte, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del análisis.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.23%, es menor que la volatilidad anual del 10.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del Euro, lo que podría continuar impulsando su valor en el corto plazo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.