La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 1 de abril de 2026 en México es de 12.84 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -1.43% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.89 pesos y un mínimo de 12.89 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 10.92%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.45%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.