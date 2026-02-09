La cotización del euro alcanzó los MXN 20.5 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 9 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.49% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.52 pesos y un mínimo de 20.4 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve descenso del -0.08%, mientras que en el último año su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -7.94%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. a pesar de algunas estabilizaciones, la tendencia general parece indicar una presión a la baja en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.22%, es mayor que la volatilidad anual del 9.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación de la moneda. Por otro lado, un dato de 1 igual a 0 habría sugerido una estabilidad en su cotización. En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.