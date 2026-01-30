El dólar cotiza a 17.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 30 de enero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.15% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.3 pesos y un mínimo de 17.21 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.77%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también se han registrado algunos aumentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.04%, superior al 8.82% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".