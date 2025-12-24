La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 24 de diciembre de 2025 en México es de 13.08 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.11% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.1 pesos y un mínimo de 13.08 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.10%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con cuatro descensos consecutivos al inicio del período. Sin embargo, se observó un ligero aumento en los días siguientes, seguido de una estabilidad en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la estabilidad reciente podría indicar un posible equilibrio en la cotización.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 1.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 8.62%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.