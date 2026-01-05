El dólar canadiense presenta una cotización de 13.08 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 5 de enero de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.10% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.1 pesos y un mínimo de 13.04 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.54%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.54%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. Sin embargo, la tendencia actual sugiere confianza en el mercado y un posible aumento en la inversión extranjera.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una política monetaria estable.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.