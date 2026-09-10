El dólar canadiense presenta una cotización de 12.23 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 10 de septiembre de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.34%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

El Dólar canadiense registró un leve avance semanal de 0.20%, pero acumula una caída anual de 6.67%, lo que indica una tendencia bajista a 12 meses pese al repunte reciente.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró alta volatilidad con sesgo bajista: registró 4 alzas y 6 caídas, sin jornadas estables y cerró con dos descensos consecutivos.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 5.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 6.23%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de 2 que indica un crecimiento constante. En comparación con los días anteriores, el Dólar canadiense ha aumentado su valor, lo que sugiere una buena performance en el mercado.

Este incremento puede señalar un fortalecimiento de la economía canadiense, lo que podría atraer inversiones en el futuro.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.