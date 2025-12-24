La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.13 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 24 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del 0.47% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.13 pesos y un mínimo de 13.08 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.46%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -6.88% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con cuatro descensos consecutivos al inicio del período. sin embargo, se observó un ligero aumento en los días siguientes, seguido de una estabilidad en los últimos días. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la estabilidad reciente podría indicar un posible equilibrio en la cotización.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.87%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.63%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza puede estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

Este aumento en la cotización del Dólar canadiense podría atraer inversiones y generar confianza en la economía canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.