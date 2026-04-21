El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3582.47 este martes, 21 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.59% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.39%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.15%. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía local. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.