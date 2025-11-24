Este lunes, 24 de noviembre de 2025, la cotización del dólar canadiense llegó a 13.1215 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.13 pesos y un mínimo de 13.09 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.06%, mientras que en el último año ha mostrado una notable disminución del -8.01%.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento y una estabilidad en algunos momentos. esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con breves periodos de recuperación.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.28%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 9.04%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad de la moneda se mantiene, lo que sugiere un entorno económico favorable.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de una mejora en la economía canadiense o de un fortalecimiento frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-mx

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.