En la sesión de apertura de este miércoles, 1 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.84 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.55% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 9.03%. Kolors acelera su expansión con la compra de Urbvan y ahora va por los mercados de Brasil, Colombia y EEUU La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 11.63%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.85%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro. Kolors acelera su expansión con la compra de Urbvan y ahora va por los mercados de Brasil, Colombia y EEUU Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El gigante financiero que busca destronar a Nu y Mercado Libre da un paso clave en América Latina