En la apertura de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.06%.

En el mercado del Euro, la cotización retrocedió en la última semana (-0.73%) y, en el último año, acumula una variación positiva de 0.26%.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.99%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Este resultado se deriva de un dato de -1 positivo, indicando que el valor de la moneda ha incrementado en estos tres días consecutivos.

Este aumento puede ser interpretado como un signo de fortaleza del Euro en el mercado, lo que podría influir en las decisiones económicas y financieras a corto plazo.

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Conocé la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.