La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.12 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 10 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.12% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.59%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio. a pesar de un par de repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una presión negativa en su valor.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.9734%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.3336%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más importantes. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá.El análisis de esta tendencia indica que el Dólar canadiense podría seguir ganando terreno si las condiciones del mercado se mantienen estables y se continúan reportando datos económicos positivos. Esto podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía canadiense.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.