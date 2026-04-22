Al cierre de mercados de este miércoles, 22 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.3421. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.11%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.46%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.85% en su valor. Esta tendencia refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.75%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto positivo en el mercado. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.