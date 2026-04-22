El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.637 este miércoles, 22 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.18% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.63%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 22.22%, es mayor que la volatilidad anual del 19.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y la población en general. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.