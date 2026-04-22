La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.7 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 22 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.09% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.71 pesos y un mínimo de 12.68 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 1.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.84% en su valor. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en la mayoría de los días, aunque también se registraron algunas caídas. esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde el dólar canadiense ha experimentado fluctuaciones, pero en general ha mantenido una tendencia positiva. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.33%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos 7 días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su valor en días anteriores. La tendencia al alza puede estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se mantendrá a largo plazo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.