Durante el cierre de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.25, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.88% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año su variación ha sido del -16.65%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en los primeros días, seguida de un ligero aumento y una posterior estabilización. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 13.88%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.89%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están confiando más en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.