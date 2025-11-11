Este martes, 11 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 18.3144 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.36%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.31%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con tres incrementos significativos. sin embargo, también se registraron varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. a pesar de las fluctuaciones, el dólar logró mantener cierta estabilidad en varios momentos, reflejando un comportamiento mixto en su cotización.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.60%, es menor que la volatilidad anual del 9.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas.Este comportamiento sugiere un aumento en la demanda del Dólar, posiblemente impulsado por factores económicos favorables o expectativas de crecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.