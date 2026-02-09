Este lunes, 9 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.196 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.39%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del -15.08%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles relativamente estables. esta dinámica sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido a la baja. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 13.07%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.94%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia revela que el aumento en la cotización del Dólar podría estar influenciado por factores económicos favorables, lo que genera confianza en los inversores y un mayor interés en la moneda. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.