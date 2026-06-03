El euro presenta una cotización de 20.09 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 3 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.45%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.12 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió un -0,47% y en el último año acumula una caída de -7,35%, lo que evidencia una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

El Euro alternó movimientos: racha de alzas a mitad de periodo y tres descensos al cierre, dejando un sesgo bajista pese a un balance general equilibrado.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana es del 4.23%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esta variación sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, el valor de la moneda se ha mantenido al alza.

En comparación con los días anteriores, la estabilidad del Euro parece estar fortaleciendo su posición frente a otras divisas. Esto puede reflejar un aumento en la confianza del mercado hacia la economía europea.

La tendencia positiva del Euro podría indicar un enfriamiento de las tensiones económicas y una posible recuperación en los sectores más afectados.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".