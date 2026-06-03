La cotización EUR/GBP cayó -0.33% en la última semana, pero en el último año acumula un ligero avance de 0.16%, indicando estabilidad a largo plazo pese al ajuste reciente.

Este miércoles, 3 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8637 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,01%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una ligera tendencia al alza en comparación con los últimos cinco días, donde los valores han ido incrementándose progresivamente. Este cambio puede indicar una recuperación en el interés por la moneda, generando optimismo entre los inversores.

Sin embargo, a pesar de la mejora reciente, la fluctuación en la cotización sugiere que aún hay factores inestables en el mercado que podrían influir en su comportamiento a corto plazo. Es fundamental monitorear estas variaciones para anticipar posibles cambios en la tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.04%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.66%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.