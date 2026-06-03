El dólar canadiense presenta una cotización de 12.49 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 3 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.36%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.51 pesos y un mínimo de 12.49 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense cayó 0.51% y en el último año retrocedió 7.06%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una caída inicial, luego un repunte sostenido de cinco jornadas y, al final, una corrección de tres, cerrando prácticamente sin cambio respecto al inicio.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual alcanzó el 7.52%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante en comparación con los últimos tres días. Este dato de -1 se presenta como un número positivo, lo que indica que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas.

En este sentido, el crecimiento sostenido sugiere una confianza creciente en la economía canadiense, lo que podría llevar a un mayor interés en inversiones dentro del país.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.