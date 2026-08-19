En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 3562.06 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,65%.

En la última semana, la cotización del euro subió 2,28%, pero en el último año cayó 20,50%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad con predominio alcista: seis alzas y cuatro bajas, con un bache a mitad de periodo y un cierre de dos subidas consecutivas que deja un balance neto positivo.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Este aumento sugiere una creciente confianza en la moneda europea en comparación con su desempeño reciente.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, al precio de 3562.0601 pesos por euro, deberán pagar 356206.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 712412.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1781030.05 pesos colombianos.