Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 589.8613 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,75%.

La cotización del Real retrocedió -1.37% en la última semana y acumula una caída de -15.46% en el último año.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia bajista: caída marcada al inicio, breve repunte, nuevo retroceso, dos jornadas de estabilidad, otro pequeño rebote y cierre con dos descensos, dejando un saldo claramente negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 13.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.67%.

La cotización del Real muestra una tendencia al alza hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 58986.13233274665 pesos colombianos; 200 reales cuestan 117972.2646654933 pesos colombianos y 500 reales cuestan 294930.66166373325 pesos colombianos.