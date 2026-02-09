La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.69 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 9 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.59% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.7 pesos y un mínimo de 12.62 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -11.03% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de estas fluctuaciones, el comportamiento general sugiere una cierta estabilidad en el mercado. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 11.76%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora se ha mantenido durante los últimos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la economía canadiense, lo que podría estar impulsando la demanda del Dólar canadiense en el mercado internacional. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.