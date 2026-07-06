En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.381. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.55%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano cayó -0.62% y en el último año acumuló un descenso de -7.26%, reflejando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.55% que ha tenido hasta ahora.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.