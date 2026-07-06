La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.75 este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.03%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización avanzó levemente en la última semana (0.14%), pero en el último año acumuló una caída de -4.94%, indicando un sesgo bajista a pesar del repunte reciente.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.95%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.33%.

Hoy, la cotización de la moneda Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que el valor del Peso dominicano se ha incrementado en comparación con sus fluctuaciones recientes.

En contraste, la estabilidad de la cotización de los días previos permite concluir que el mercado ha mantenido un comportamiento sólido. Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.