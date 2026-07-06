Al cierre de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8739. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.02%.

La cotización del Euro cayó -0.18% en la última semana, pero en el último año acumula un aumento de 2.27%, lo que refleja una tendencia anual alcista pese al retroceso reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro fue del 3.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.77%.

Hoy, la cotización del euro muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este cambio ha sido impulsado por una serie de factores económicos que han favorecido su apreciación frente a otras monedas.

Los días anteriores, la moneda había experimentado una leve caída, pero hoy ha revertido esa tendencia, sugiriendo un renovado interés de los inversores. Esto podría indicar un aumento en la confianza económica dentro de la zona euro.

Este aumento en la cotización del euro podría ser un indicativo de cambios en el mercado que podrían impactar la economía en general.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.