El dólar canadiense cotiza a 12.77 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 30 de enero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.78% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.8 pesos y un mínimo de 12.77 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.65%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.75%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia mixta, con fluctuaciones que indican tanto aumentos como descensos. A pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general parece ser a la baja, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.44%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense o de factores externos que están favoreciendo su valorización. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se revertirá en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.