El dólar canadiense presenta una cotización de 12.67 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 10 de febrero de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.34% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.7 pesos y un mínimo de 12.67 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.56%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego experimentar un ligero repunte y estabilizarse en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 10.36%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.27%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.