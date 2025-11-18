Durante el cierre de mercados de este martes, 18 de noviembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.34, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.45% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.27%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -8.87% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con cinco días de descenso, intercalados con tres días de aumento y dos días de estabilidad. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque los aumentos ocasionales indican cierta resistencia en la demanda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia estable del Dólar sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría influir en las decisiones económicas y financieras de los próximos días.

Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en la economía local o cambios en la política monetaria.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.