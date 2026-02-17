El dólar cotiza a 17.19 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 17 de febrero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.15% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.22 pesos y un mínimo de 17.15 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -13.81% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas y un leve repunte al final. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.67%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que generan confianza en la moneda. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".