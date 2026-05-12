El euro cotiza a 20.26 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 12 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.02%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.27 pesos y un mínimo de 20.25 pesos. En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -0.25% y en el último año acumula una disminución de -7.05%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida. En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia alcista: 6 avances y 4 retrocesos, con inicio fuerte, una breve corrección a mitad del periodo y cierre con impulso. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.17%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea. A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.