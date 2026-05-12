El dólar canadiense cotiza a 12.59 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 12 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.11%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.6 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. La cotización del dólar canadiense muestra una evolución bajista: en la última semana cayó -1.17% y en el último año acumuló un descenso de -7.97%. En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia bajista (6 caídas y 4 avances), con presión vendedora concentrada en la mitad del período y un repunte de dos jornadas al cierre que mejora el impulso pero no revierte la pérdida acumulada. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.66%. La cotización del Dólar canadiense hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días, ya que el dato de 1 se presenta como positivo. Esto indica que el Dólar canadiense ha ganado valor frente a otras monedas, lo que puede favorecer las exportaciones y atraer inversión extranjera. En relación a los días anteriores, esta alza sugiere un aumento en la confianza de los mercados en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.