La cotización deleuro este lunes, 11 de mayo de 2026 llegó a 4421.42 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del0,57% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del euro avanzó 5.18%, pero en el último año acumula un descenso de 4.55%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el euro inició con una subida, retrocedió el segundo día, se mantuvo estable el tercero y luego encadenó siete avances consecutivos, cerrando con una tendencia claramente alcista. La cotización del Euro muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido indica una mayor confianza en la economía europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 442141.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 884283.98 pesos colombianos y 500 euros 2210709.95 pesos colombianos.