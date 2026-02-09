El dólar presenta una cotización de 17.24 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 9 de febrero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.13% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.28 pesos y un mínimo de 17.25 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.93%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.87%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y una estabilidad ocasional. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere un debilitamiento en su valor. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.93%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado, reflejando un interés creciente por parte de los inversores. En contraste, si el dato de 2 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que indicaría una pérdida de valor del Dólar. Sin embargo, la estabilidad en su cotización también es una posibilidad, lo que podría reflejar un equilibrio en la oferta y la demanda. En resumen, la tendencia actual del Dólar sugiere un fortalecimiento en su cotización, lo que podría influir en decisiones económicas y financieras a corto plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.