La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 17 de febrero de 2026 en México es de 12.6 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.01% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.59 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.12%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una presión negativa en su valor. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.13%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar impulsando el aumento del Dólar canadiense, lo que podría beneficiar a los exportadores y mejorar la confianza en la economía del país. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar transacciones en lugares confiables y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes. Mantén un registro de tus transacciones y guarda los recibos para cualquier eventualidad. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.