El dólar canadiense presenta una cotización de 12.64 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 9 de febrero de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.15% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.66 pesos y un mínimo de 12.62 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.54%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.41%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, el comportamiento general sugiere una cierta estabilidad en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 10.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.27%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. La estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que puede influir en la confianza de los inversores. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un entorno económico favorable en el corto plazo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.