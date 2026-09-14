Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

El dólar canadiense presenta una cotización de 12.26 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 14 de septiembre de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.20%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.26 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización cayó -14.26% en la última semana y -704.75% en el último año, reflejando una marcada tendencia bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró volatilidad con seis retrocesos y cuatro avances, resultando en una tendencia general bajista; hubo caídas consecutivas a mitad del periodo y un leve repunte al cierre.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, del 3.71%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3, lo que indica un fortalecimiento respecto a los días anteriores. Este incremento refleja una mayor confianza en la economía canadiense y un aumento en la demanda por la moneda.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un debilitamiento del Dólar canadiense. Actualmente, el crecimiento sostenido puede ser un indicativo de factores económicos favorables que impulsan la divisa.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México prioriza bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita transacciones en la calle o con intermediarios informales. Compara el tipo de cambio y comisiones en varias sucursales y consulta referencias confiables como el Banco de México. Lleva solo el efectivo necesario, verifica los billetes recibidos (marcas de agua, relieves) y cuenta el dinero frente al cajero antes de salir. Conserva recibos y verifica que tu identificación y datos estén protegidos.

para finalizar, para importes mayores considera transferencias bancarias o el uso de tarjetas con bajas comisiones por cambio; si retiras de cajeros, usa los de bancos reconocidos en zonas seguras. Rechaza la conversión dinámica de divisas y elige siempre pagar o retirar en pesos para evitar sobrecargos. Evita aeropuertos y hoteles para grandes cambios por sus tasas menos favorables y confirma que el establecimiento esté registrado y sin quejas en Profeco. Mantente atento a tu entorno y no compartas información personal innecesaria.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.