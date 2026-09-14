El control del patrimonio es clave para determinar si corresponde mantener o devolver una prestación social.

En el mercado EUR/GBP, la cotización retrocedió -0.28% en la última semana y acumula -2.63% en el último año, señalando una tendencia bajista.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8561 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,07%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un incremento constante en su valor. Esta mejora consecutiva sugiere un creciente interés y confianza en la moneda durante este período.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que factores económicos o políticos recientes han influido favorablemente en la percepción de la libra, impulsando su cotización al alza.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina, que es del 1.51%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 3.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.