La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026 en México es de 12.25 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.36%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.29 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

El dólar canadiense cayó levemente en la última semana (-0.76%) y acumula un descenso más marcado en el último año (-9.40%), indicando una tendencia bajista reciente en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia claramente bajista: siete jornadas de caídas seguidas, un breve repunte y dos nuevas caídas, cerrando el periodo más débil.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.46%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los últimos dos días, dado que el dato de 2 reportó un -1 negativo. Esto indica que el valor de la moneda ha estado decreciendo de manera consistente durante este período.

Esta caída en la cotización sugiere que factores económicos o cambios en el mercado podrían estar afectando la confianza en el Dólar canadiense, lo que es importante monitorear para futuras decisiones financieras.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".