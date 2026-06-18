Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este jueves

No culpes a nadie por algo de lo que tú mismo eres el responsable. Identifica bien el fallo y toma medidas para no repetirlo. Luego, perdónate y continúa. Todos nos equivocamos y no vale la pena seguir dándole vueltas.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra disfruta de buena suerte en el amor: la química fluye y un detalle sincero abre puertas; compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, tu suerte laboral mejora cuando asumes tu parte: no culpes a nadie, detecta el error y corrígelo con calma. Al perdonarte y seguir adelante, recuperarás el equilibrio y se abrirán oportunidades que recompensan tu responsabilidad. Hoy, menos vueltas y más acción.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud manteniendo el equilibrio: buen descanso, hidratación, comida ligera y colorida, yoga o caminatas, menos excesos y estrés social; chequeos rutinarios conservan tu armonía.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Asume tu parte y actúa hoy. Nombra el fallo y prevén su repetición. Perdónate y sigue con lo importante.

Seguir día con día el horóscopo ofrece una guía para conocer lo que depara el futuro y orientar decisiones; una lectura cotidiana que ayuda a marcar el pulso de cada jornada.