El dólar presenta una cotización de 18.36 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 28 de noviembre de 2025, cifras que indican que la moneda subió un 0.02% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.38 pesos y un mínimo de 18.33 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.96%.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una incertidumbre en la economía.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.69%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia positiva indica un posible aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que generan confianza en la moneda.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.